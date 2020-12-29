В Карабахе будут вещать общереспубликанские теле- и радиоканалы

Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио в видеоформате.

Как сообщили АПА в НСТР, на заседании были обсуждены вопросы, связанные с работами по восстановлению инфраструктуры теле-и радиовещания на освобожденных территориях и организации на этих территориях теле-и радиовещания.

После обсуждений было принято решение об организации вещания телевизионных каналов, входящих в социальный (открытый) пакет и 3 общереспубликанских радиоканалов (Азербайджанское радио, Общественное радио и ASAN Radio) в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях посредством радиовещательных станций, расположенных в городе Шуша и поселке Гадрут Ходжавендского района.