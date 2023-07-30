«Пять пассажиров и один пилот находились на борту самолета, который вылетел из аэропорта Спрингбанк недалеко от Калгари вечером в пятницу. После вылета родственники потеряли связь с пассажирами самолета», — отмечает телеканал со ссылкой на сержанта местной полиции Райана Синглтона.