Небольшой самолет упал в горах к западу от канадского города Калгари, шесть человек погибли, сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции.
«Пять пассажиров и один пилот находились на борту самолета, который вылетел из аэропорта Спрингбанк недалеко от Калгари вечером в пятницу. После вылета родственники потеряли связь с пассажирами самолета», — отмечает телеканал со ссылкой на сержанта местной полиции Райана Синглтона.
По данным телеканала, на поиски была направлена базирующаяся в Виннипеге эскадрилья Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF). Самолет нашли примерно в 100 километрах к западу от Калгари.
«Все шесть человек, находившиеся на борту самолета, мертвы», — цитирует газета заявление Синглтона.
Согласно телеканалу, полиция расследует причину происшествия.