В Каире освобождены все сотрудники агентства «Анадолу»

Власти Египта освободили всех сотрудников офиса агентства «Анадолу» (АА) в Каире, задержанных во время рейда полиции 14 января.

Об этом сообщил глава совета директоров и гендиректор АА Шенол Казанджи.

Гендиректор агентства напомнил, что в четверг, 16 января был освобожден и вернулся на родину сотрудник АА — гражданин Турции Хильми Балджи, задержанный в ходе рейда египетской полиции.

По словам Казанджи, остальные трое сотрудников новостного агентства — граждане Египта были освобождены 19 января под залог в размере 10,5 тысяч джунейхов (около 3,5 тысяч турецких лир).

Сотрудники полиции Египта все еще дежурят в офисе АА в Каире, добавил Казаджи.

| 2020-01-19T16:21:58+00:00 19 января 2020, 18:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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