В Каире освобождены все сотрудники агентства «Анадолу»

Власти Египта освободили всех сотрудников офиса агентства «Анадолу» (АА) в Каире, задержанных во время рейда полиции 14 января.

Об этом сообщил глава совета директоров и гендиректор АА Шенол Казанджи.

Гендиректор агентства напомнил, что в четверг, 16 января был освобожден и вернулся на родину сотрудник АА — гражданин Турции Хильми Балджи, задержанный в ходе рейда египетской полиции.

По словам Казанджи, остальные трое сотрудников новостного агентства — граждане Египта были освобождены 19 января под залог в размере 10,5 тысяч джунейхов (около 3,5 тысяч турецких лир).

Сотрудники полиции Египта все еще дежурят в офисе АА в Каире, добавил Казаджи.