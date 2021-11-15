В столице Афганистана Кабуле в понедельник, 15 ноября, прогремел взрыв. Пострадало не менее трех человек. Об этом сообщает National Post.

Взрыв произошел в районе Котэ Санги. Сдетонировала магнитная мина.

«Я был занят покупателем, когда произошел взрыв. Я видел, как люди забирали пострадавших, я не знаю, были ли они убиты или ранены», — рассказал владелец магазина в Котэ Санги Ахмад Муртаза.

Инцидент произошел через два дня после того, как в западной части Кабула магнитной бомбой был взорван микроавтобус. Тогда было убито и ранено несколько человек. Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство». (Корреспондент.net)