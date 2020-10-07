В Израиле за сутки коронавирусом заразились 4308 человек

В Израиле за сутки коронавирусом заразились 4308 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране заразились 280 744, погибли 1818 пациентов. В настоящий момент в Израиле болеют 62 487 человек, 241 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Страна ввела строгие ограничения: до 14 октября закрыты многие компании, работают только продовольственные магазины и аптеки.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.