В Израиле за сутки коронавирусом заразились 4308 человек

В Израиле за сутки коронавирусом заразились 4308 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране заразились 280 744, погибли 1818 пациентов. В настоящий момент в Израиле болеют 62 487 человек, 241 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Страна ввела строгие ограничения: до 14 октября закрыты многие компании, работают только продовольственные магазины и аптеки.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

| 2020-10-07T22:03:54+04:00 7 октября 2020, 22:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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