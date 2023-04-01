Израильская оппозиция вновь организовала в субботу вечером массовые акции протеста против судебной реформы, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху приостановить утверждение проекта как минимум до лета. Крупнейшая демонстрация состоялась, как и в предыдущие недели, в Тель-Авиве, передает корреспондент ТАСС.

Манифестанты провели сначала большое шествие с факелами и пиротехникой по центральным бульварам города, где они скандировали антиправительственные лозунги, размахивали израильскими флагами и требовали полного отказа от проекта судебной реформы. Тысячи участников акции выкрикивали: «Израиль — это не диктатура», «Демократия или восстание». Завершился марш возле комплекса правительственных зданий на востоке города, где по традиции состоялся многотысячный митинг.

Организаторы демонстрации подчеркнули, что продолжают проводить эти акции, потому что не испытывают доверия к заявлениям премьера и членов его кабмина о паузе для поиска компромисса по судебной реформе. По мнению оппозиции, правящая коалиция лишь пытается выиграть время и сбить протестную волну. «Четыре недели отделяют нас от принятия законов о диктатуре. Любой, кто читал заявления министра юстиции или других официальных лиц, понимает, что, к сожалению, они не хотят достичь широкого соглашения, а только хотят выиграть время и усыпить протесты», — утверждается в заявлении оргкомитета протестного движения.

Массовые акции протеста оппозиции проходят в Израиле уже 13-ю неделю подряд. Помимо крупнейшего митинга в Тель-Авиве, демонстрации состоялись во многих других городах. В частности, большой митинг прошел в Хайфе. В общей сложности, по данным организаторов, акции в этот вечер проходили в 150 разных точках по всей стране.