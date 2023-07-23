Тысячи митингующих прибыли на улицу Каплан в Тель-Авиве, где сегодня вечером состоится демонстрация в поддержку правовой реформы. Организаторы утверждают, что «десятки тысяч пытаются добраться со всей страны, в районе зафиксированы пробки на дорогах».

Демонстранты несут плакаты в поддержку правовой реформы и против отказничества резервистов. Среди плакатов: «Народ выбрал правовую реформу», «Народ требует правовой реформы», «Сохраним ЦАХАЛ», «В ЦАХАЛ нет места отказничеству» и «Народ требует проходить службу без всяких условий».

Матан Пелег, генеральный директор движения «Им тирцу», которое организует демонстрацию, заявил сегодня утром, что надеется на присутствие сотен тысяч демонстрантов.

Одновременно с этим началась демонстрация противников правовой реформы в Иерусалиме. В столицу уже прибыли многие тысячи участников протестов, некоторые из них находятся там со вчерашнего дня, когда в Ган Сакер был создан «Форпост демократии» — большой палаточный лагерь. Другие находятся в районе Гиват-Рам и Кнессета.

Президент Ицхак Герцог прибыл в больницу «Шиба Тель-ха-Шомер», где он проводит срочную встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в рамках усилий по достижению соглашения между сторонами. Герцог заявил, что ситуация чрезвычайная и необходимо прийти к соглашению. (israelinfo.co.il)