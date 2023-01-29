Правительство Израиля на фоне новой волны терактов приняла решение усилить меры по борьбе с экстремизмом, упростив получение гражданами оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Решение о мерах приняли по итогам заседания кабинета по вопросам безопасности.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль даст жесткий, быстрый и точный ответ на теракты в Иерусалиме.

«Военно-политический кабинет принял решения о ряде мер по борьбе с терроризмом и точной цене, которую заплатят террористы и те, кто их поддерживает», — уточняется в заявлении премьера Израиля.

Таким образом для законопослушных израильтян упростят процедуру получения разрешений на ношение оружия.

Кроме того, подразделения армии и полиции планируется усилить, расширится практика задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия.