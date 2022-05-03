В правительстве Израиля и командовании Армии обороны страны (ЦАХАЛ) обсуждают вопрос расширения военной помощи Украине на фоне агрессии россии.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NEWSru.co.il.

Отмечается, что в ближайшие дни будет созвано еще одно совещание, на котором будет решаться вопрос, что именно Израиль может поставить Украине.

Источник, на который ссылаются журналисты, подчеркивает, что в любом случае речь не идет о наступательных вооружениях или о продвинутых противоракетных системах.

С начала вторжения российских войск в Украину Израиль отказывался поставлять Киеву какую-либо оборонную продукцию. 20 апреля, после почти двух месяцев военных действий, министр обороны Израиля Бени Ганц разрешил поставить Украине каски и бронежилеты для спасательных служб и гражданских организаций. Также в Украине действовал израильский полевой госпиталь. При этом существует множество частных проектов, в рамках которых израильтяне оказывают помощь Украине.