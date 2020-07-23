В Израиле не исключают очередных досрочных выборов

В Израиле, где за последние полтора года трижды проводились парламентские выборы, вновь наметились политические разногласия, сообщает Анадолу.

Израильские СМИ не исключают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху может поддержать идею новых выборов в стране, несущей серьезный ущерб от пандемии коронавирусной инфекции.

Причиной тому является нежелание главы правительства поддержать в нынешнем варианте проект госбюджета.

Часть законодателей от партии «Ликуд» уже пригрозили досрочными выборами партнеру по коалиции — альянсу «Сине-белых» («Кахоль-лаван»).

Отметим, что в связи с пандемией безработица возросла на 20 процентов.