В июне в Армении пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня, написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Спутник-Армения».

По словам премьера, сегодня он встретился с лидером фракции ППА Гагиком Царукяном. Стороны констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы.