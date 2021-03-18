В июне в Армении пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня, написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Спутник-Армения».

По словам премьера, сегодня он встретился с лидером фракции ППА Гагиком Царукяном. Стороны констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы.

«Учитывая мои обсуждения с президентом Армении, фракцией «Мой шаг», лидером фракции «Просвещенная Армения», 20 июня этого года в Армении пройдут досрочные парламентские выборы», — написал Пашинян.

Отметим, что ранее о готовности к проведении досрочных выборов заявила «Просвещенная Армения». Лидер фракции Эдмон Марукян предложил подписать меморандум о невыдвижении кандидатов от оппозиции и роспуске парламента.

| 2021-03-18T15:12:22+04:00 18 марта 2021, 15:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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