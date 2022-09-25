Голосование на выборах в национальный парламент началось в воскресенье в Италии. Избирательные участки, организованные на территории муниципальных школ, открылись в 07:00 (09:00 по бакинскому) и будут работать до 23:00 (01:00 по бакинскому).

По данным МВД, выполняющего на Апеннинах функции избиркома, к урнам приглашаются чуть более 46,1 млн граждан. Голосовать за кандидатов в Палату депутатов и Сенат имеют право все избиратели, достигшие совершеннолетия (ранее сенатские бюллетени выдавали только избирателям старше 25 лет).

В общей сложности итальянцам предстоит определить 600 народных избранников: 400 депутатов и 200 сенаторов. МВД зарегистрировало 70 партий и политических образований. Для прохождения в парламент отдельным партиям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер, для коалиций этот порог поднимается до 10%. Система разделения мест в парламенте достаточно сложная, голосование проводится как по спискам, так и по одномандатным округам. При этом нельзя отдать голос за представителя одной партии и одновременно выбрать не его партийный список.

Эксперты прогнозируют явку на уровне около 65%, что еще ниже, чем на выборах в 2018 году (72,9%). Как напоминает газета La Repubblica, до 2008 года этот показатель никогда не опускался ниже 80%. Исторически итальянцы всегда были политически активны, в лучшие времена голосовать приходило до 90% населения.

Победу прочат правоцентристской коалиции, включающей три основных партии: «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». Она может набрать до 50% голосов. Согласно внутрикоалиционному соглашению, партия, набравшая наибольшее число голосов, предлагает кандидатуру премьер-министра. Ожидается, что наибольшую поддержку — до 25% — получат «Братья Италии» и ее лидер Джорджа Мелони может стать первой женщиной во главе правительства страны. (ТАСС)

