В Италии из-за коронавируса задержали круизный лайнер

По меньшей мере 67 россиян находятся на круизном лайнере, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья после того, как на его борту был зарегистрирован случай заболевания, похожего на пневмонию, вызываемую коронавирусом нового типа. Об этом российским журналистам в четверг сообщили в посольстве РФ в Италии.

«Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их насчитывается 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте», — говорится в заявлении диппредставительства.

В то же время ANSA сообщает, что пассажиры жалуются на плохие условия на борту. Как рассказала одна из итальянских туристок агентству, среди пассажиров начинается паника.

«У нас нет никакой информации, интернет не работает, по телевизору гоняют рекламу, а мы хотим посмотреть новости», — передает слова своей собеседницы агентство. Она также рассказала, что все пассажиры находятся в общих помещениях, где получают питание. «Нам не выдают одноразовые столовые приборы», — добавила она.

Как сообщило руководство компании Costa Crociere, на борту «задействована медико-санитарная процедура, предусмотренная в подобных случаях».(ТАСС)