В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 150 тысяч

За сутки в Италии коронавирусом заразились 1 996 человек, скончались 619. Как передает РИА Новости, об этом заявил главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Это самый высокий показатель с воскресенья, 5 апреля. Также на этой неделе был зарегистрирован рекордно малый рост новых случаев — 880 за сутки.

«На сегодня всего заражены 100 269 человек, рост за сутки составил 1 996 пациентов», — сказал Боррелли в субботу на традиционном брифинге.

Число жертв также выросло – на 619, до 19 468 человек.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 152,2 тысячи.

«Число выздоровевших возросло до 32 534. За день оно выросло на 2 079 человек. За неделю оно выросло на треть», — добавил глава службы гражданской обороны.