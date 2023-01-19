Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала компанию, ответственную за работу мессенджера WhatsApp на €5,5 млн за нарушение правил конфиденциальности Евросоюза при работе с личными данными.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте в четверг.

«Комиссия по защите данных сегодня объявила о завершении расследования в отношении WhatsApp Ireland Limited по вопросу предоставления услуг мессенджера WhatsApp, в результате чего WhatsApp Ireland оштрафована на €5,5 млн за нарушение европейского Общего регламента защиты персональных данных. WhatsApp Ireland также было поручено привести свои операции по обработке данных в соответствие с требованиями [Евросоюза] в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.