Позиции европейской «тройки» (Великобритании, Франции и Германии) на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стали более реалистичными. Такое мнение, как передало агентство IRNA, высказал в понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде. Выступая перед журналистами в Тегеране, иранский дипломат призвал Запад взять на себя твердые обязательства по отмене санкций против его страны.

«Пока рано судить, составили ли США и три европейские державы дорожную карту по отмене санкций, но мы наблюдаем отход от прежних позиций», — отметил Хатибзаде. По его словам, западные участники консультаций осознали, что «не могут предъявлять Тегерану требований, выходящих за рамки заключенного в 2015 году СВДП».

«Настало время всем сторонам продемонстрировать стремление добиться прогресса в области отмены санкций, выработки соответствующих гарантий и механизма проверки», — сказал официальный представитель иранского МИД.