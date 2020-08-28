В Иране заявили, что Помпео живет в «параллельной вселенной»

Госсекретарь США Майк Помпео живет в «параллельной вселенной», говоря, что международные санкции против Тегерана будут восстановлены, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде

Ранее Помпео заявил, что санкции против Ирана вернутся 20 сентября в полночь по Гринвичу (3 часа ночи мск 21 сентября), поскольку США передали СБ ООН уведомление с требованием восстановить санкции.

Госсекретарь ссылался на положения резолюции 2231 СБ ООН, описав процедуру их восстановления в течение 30 дней после подачи уведомления.