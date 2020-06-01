В Иране зафиксировали очередной скачок числа заразившихся коронавирусом

Иран вновь зафиксировал скачок заболеваемости коронавирусом — почти 3 тысячи новых случаев, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
«У нас относительный рост заболеваний коронавирусом, за прошедшие сутки удалось выявить 2 979 новых случаев. Их общее число достигло 154 445. Выздоровели 121 004 человека», — сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 81 человек, что также является ростом по сравнению с предыдущими днями. Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, скончались 8 878 человек.
| 2020-06-01T14:47:45+04:00 1 июня 2020, 15:51|12345 (Пока оценок нет)
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