В Иране зафиксировали очередной скачок числа заразившихся коронавирусом

Иран вновь зафиксировал скачок заболеваемости коронавирусом — почти 3 тысячи новых случаев, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
«У нас относительный рост заболеваний коронавирусом, за прошедшие сутки удалось выявить 2 979 новых случаев. Их общее число достигло 154 445. Выздоровели 121 004 человека», — сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 81 человек, что также является ростом по сравнению с предыдущими днями. Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, скончались 8 878 человек.