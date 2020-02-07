В Иране задержали автора фейковой публикации о коронавирусе

Правоохранители Ирана задержали человека, опубликовавшего «фейковое» видео о заболевании в стране коронавирусом, сообщила иранская полиция.
Правоохранительные органы заинтересовала публикация в социальных сетях видео, называвшегося «госпитализация первого человека в одной из больниц Курдистана (провинция на западе Ирана – ред.), заболевшего коронавирусом».
«Опубликовавшего видео человека удалось идентифицировать, а после того, как был получен судебный ордер, задержать», — говорится в сообщении. Отмечается, что, по словам задержанного, он сделал это «в шутку и ради забавы».
Ранее власти Ирана приняли решение приостановить авиасообщение с Китаем. Кроме того, в качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса иранские власти задействовали тепловизоры в аэропорту, чтобы отслеживать температуру приезжающих в страну. В случае подозрений пассажиры проходят дополнительную проверку.
На данный момент в стране не было зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.(РИА Новости)
| 2020-02-06T22:30:00+00:00 7 февраля 2020, 05:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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