В Иране стартовали испытания вакцины от коронавируса собственной разработки

В Иране стартовали испытания вакцины от коронавирусной инфекции собственной разработки. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что вакцина будет опробована на людях в течение месяца. Две вакцины с интервалами введут пациентам в возрасте от 18 до 50 лет, у которых отрицательные результаты тестов на коронавирус. После вакцинации у них проверят уровни антител и иммунитета.

Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду, что иранская вакцина от коронавируса будет готова к производству в промышленных масштабах к весне 2021 года.(Газета.Ru)

| 2020-12-09T14:27:30+04:00 9 декабря 2020, 15:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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