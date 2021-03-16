В Иране представили собственную вакцину «Фахра»

Во вторник началась первая фаза испытаний собственной вакцины Ирана от коронавируса «Фахра», и сын покойного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде сделал прививку, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министры обороны и здравоохранения страны генерал Амир Хатами и Саид Намаки также присутствовали на церемонии представления вакцины «Фахра», которая была разработана в Организации оборонных исследований и инноваций (Сепанд).

Директор проекта вакцины «Фахра» Ахмад Карими заявил, что Организация оборонных исследований и инноваций с распространением пандемии коронавируса во главе мученика Фахризаде начала работать над вакциной от Covid-19. Он также заявил о производстве наборов определения коронавируса и мобильных специализированных лабораторий в этой организации.

«Процесс испытания вакцины от коронавируса начался в марте 2020 года. Процесс производства вакцины, включая культивирование клеток, инокуляцию, пролиферацию, выделение и очистку, инактивацию и создание рецептуры, был запущен в короткий срок, после чего были проведены испытания на животных и различные тесты контроля качества», — добавил он.