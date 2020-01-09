В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг предположение украинских властей о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing-737 авиакомпании МАУ могла случайно сбить ракета.
Абедзаде подчеркнул, что ракетная атака на лайнер «невозможна с научной точки зрения». Он пояснил, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов.
«Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах», — заявил Абедзаде.
Он подчеркнул, что в стране существует «полная координация» между военным и гражданским секторами.
| 2020-01-09T22:47:55+00:00 10 января 2020, 00:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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