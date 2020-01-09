В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить

Абедзаде также опроверг сообщения о том, что Иран отказался передать черные ящики США. Он отметил, что всем заинтересованным в расследовании сторонам предоставят любую необходимую информацию. Чиновник добавил, что в случае необходимости расшифровка данных черного ящика будет проводиться во Франции или в другой стране.(РИА Новости)