В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг предположение украинских властей о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing-737 авиакомпании МАУ могла случайно сбить ракета.
Абедзаде подчеркнул, что ракетная атака на лайнер «невозможна с научной точки зрения». Он пояснил, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов.
«Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах», — заявил Абедзаде.
Он подчеркнул, что в стране существует «полная координация» между военным и гражданским секторами.