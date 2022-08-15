В покушении на писателя Салмана Рушди виноваты его сторонники и он сам, утверждают в МИД Ирана, сообщает ТАСС.

«В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников. Никто не имеет права обвинять Иран», — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

Салман Рушди находится под угрозой смерти из-за фетвы (религиозного предписания) со стороны верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни — за написанную им книгу «Сатанинские стихи», в которой многие мусульмане видят оскорбление пророка Мухаммеда.