Иракские власти официально объявили о блокировке на территории страны мессенджера Telegram.

Об этом говорится в специальном заявлении Министерства коммуникации Ирака.

«Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым выше мессенджером», — отмечено в заявлении.

Министерство пояснило, что соответствующие структуры неоднократно требовали от управляющей компании «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев, что представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию». Однако, по утверждению министерства коммуникации, «компания этого не сделала и не ответила ни на один запрос властей».