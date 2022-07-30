В Багдаде возобновились протесты, участники которых требуют распустить парламент. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, пострадали как минимум 60 человек. многие из которых получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Как передает # со ссылкой на Al-Jazeera, демонстранты попытались перелезть через бетонные заграждения вокруг «зеленой зоны», где находятся правительственные здания и посольства. Несмотря на усилия полиции протестующие пока не расходятся.

В прошлый раз протестующие штурмовали здание парламента в среду, 27 июля. Вчера, 29 июля, полиция начала закрывать въезд в «зеленую зону».

Политический кризис в Ираке наблюдается с октября 2021 года, когда в стране прошли досрочные парламентские выборы. Ситуация усугубляется энергетическим кризисом, а также ростом активности террористических организаций.