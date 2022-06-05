Силы безопасности Ирака сбили легкомоторный самолет, на борту которого находился миллион таблеток каптагона — стимулятора амфетаминового ряда, который известен как «наркотик джихада» из-за популярности у боевиков исламистских движений. Об этом сообщает издание Middle East Eye.

Издание отмечает, что Федеральное агентство разведки знало о готовящейся контрабанде и открыло огонь по самолету, как только он вошел в воздушное пространство страны. В результате самолет приземлился, однако пилоту удалось скрыться «в сторону границы с соседней страной»,

Каптагон — препарат амфетаминового ряда, который получил широкую известность на Ближнем Востоке благодаря ИГ боевики которого принимали его «для бодрости». В 2021 году продажи препарата превысили $5 млрд. Основным производителем Каптагона является Сирия, основным потребителем — Саудовская Аравия.