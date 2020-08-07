В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Ингушетии двух боевиков, готовивших теракты, еще один задержан. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии двое бандитов нейтрализованы, один задержан. Их личности установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики», — сказали в НАК. На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

В комитете уточнили, что в четверг органы безопасности получили информацию о нахождении в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района вооруженных людей. Начальник республиканского управления ФСБ России принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Территория была оцеплена, а боевикам, засевшим в домах, было предложено сложить оружие и сдаться властям. Но боевики в ответ открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. «Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет», — сообщили в НАК. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.