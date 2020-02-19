В Индии отложили выборы в Джамму и Кашмире

Власти Индии объявили во вторник о переносе выборов в панчаяты (органы местного самоуправления) в северной союзной территории Джамму и Кашмир, которые были назначены на март. Как сообщил прессе глава регионального избиркома Шайлендра Кумар, причиной переноса стали проблемы с безопасностью.

«Выборы в панчаяты отложены на три недели из соображений безопасности», — цитирует Кумара информационное агентство PTI. По его словам, это было сделано после того, как МВД передало ему «данные, связанные с вопросами безопасности». Кумар не сообщил, какие именно сведения были предоставлены.

Когда точно пройдут выборы, будет объявлено позже. Голосование в Джамму и Кашмире должно было пройти в восемь этапов c 5 по 20 марта. Эти выборы призваны стать первым масштабным политическим мероприятием в регионе после того, как центральное правительство аннулировало особый статус штата Джамму и Кашмир, разделив его на две союзные территории.

Панчаяты — органы самоуправления, которые являются базовыми низовыми единицами местной администрации. Они есть в деревнях, кварталах, районах. Эти выборы должны стать первым шагом к выборам в региональное законодательное собрание.(ТАСС)

| 2020-02-18T23:04:07+00:00 19 февраля 2020, 07:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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