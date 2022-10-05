Как минимум 25 человек погибли в индийском штате Уттаракханд в ночь на среду. С автотрассы автобус с пассажирами улетел в горное ущелье. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В транспортном средстве были свыше 40 пассажиров. Все они были гости свадебного торжества. Округ, где произошла трагедия, носит название Паури-Гархвал.

21 пассажир был спасен силами реагирования на стихийные бедствия и полицией штата. Спасательная операция шла ночью.

Тех, кого удалось спасти, госпитализировали в близлежащие больницы.

Полиция проводит расследование. (Газета.Ру)