В Идлибе погиб турецкий военнослужащий

В результате артиллерийского обстрела со стороны сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии погиб военнослужащий ВС Турции, еще двое турецких военных получили ранения, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, опубликованном в Твиттер.

«Выражаем соболезнования семьям погибших, армии и народу Турции, желаем скорейшего исцеления раненым. Кровь наших павших воинов не останется неотмщенной», — говорится в заявлении.

ВС Турции продолжают наносить удары по целям войск дамасского режима, отметили в турецком военном ведомстве.