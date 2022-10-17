На территории освобожденного от оккупации села Эрекюль Ходжавендского района рабочие, занимавшиеся ремонтно-строительными работами, обнаружили человеческие кости.

Главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, капитан полиции Аслан Гияслы сообщил АПА, что сразу после поступления информации на место происшествия выехали сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции:

«В ходе предварительного расследования выяснилось, что кости были обнаружены во время оползня, который произошел после дождей в этом районе. Кости были собраны и отправлены на экспертизу. В настоящее время проводится расследование».