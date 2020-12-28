В Ходжавенде на азербайджанских солдат напали…марсиане

Разгромно проиграв войну, Армения продолжает совершать провокации против Азербайджана. Оставив в стороне логику и здравый смысл, армянская пропаганда озвучивает нелепые тезисы. Так, на днях армянские СМИ распространили фейковую информацию о том, что 25 декабря начнет функционировать Ходжалинский аэропорт, а после карабахский сепаратист Виталий Баласанян заявил о намерении «возвратить» территории, освобожденные Азербайджаном от армянской оккупации.

«Хочу сообщить нашему народу, что будет уточнение границ, будет поднят вопрос статуса. Не так, что Аскеранский, Гадрутский районы и другие территории остались под контролем ВС Азербайджана. Мы вернем эти территории. Хочу заверить наш народ, что мы будем вести эту работу», — сказал Баласанян.

Через день после этого заявления против азербайджанской армии была совершена провокация. Минобороны Азербайджана сообщило, что 27 декабря незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести человек из остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. В результате нападения погиб солдат Ганбаров Эльмир Раиль оглу, солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение. В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены.

Несмотря на этот вооруженный инцидент, карабахские сепаратисты отмечают, что они не произвели ни одного выстрела. Складывается странная картина – погиб азербайджанский солдат, второй получил ранение, были уничтожены шесть вооруженных армян, но сепаратисты отмечают, что «ни одно их подразделение и ни один военнослужащий не участвовали в каких-либо действиях». А кто же напал на азербайджанских солдат? Неужели марсиане?!

Ранее в армянских СМИ также публиковалась информация о том, что вблизи Шуши были взяты в плен вооруженные жители Ширакской области Армении. А еще ранее в селах Кохне Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района Азербайджана были выявлены вооруженные армяне. Эти факты говорят о том, что на освобожденную от армянской оккупации территорию из Армении проникают вооруженные группы с целью совершения провокаций против азербайджанской армии.

Это обстоятельство также говорит о том, что Армения не соблюдает трехстороннее соглашение, а засевшие в Ханкенди сепаратисты мечтают о реванше, прикрывшись российскими миротворцами. Азербайджанская армия на поле боя доказала, что в состоянии не только дать отпор армянским оккупантам, но и вернуть исторические земли, на которых ныне существует Армения. Армянская сторона должна извлечь правильные выводы из своего разгромного поражения. В первую очередь она должна уяснить для себя недавнее заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что если с армянской стороны будет хоть один выстрел, азербайджанская армия устроит им такое, что они забудут свое имя.