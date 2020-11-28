В Ханкенди вернулись более 23,5 тысяч армян

Более 2,4 тысячи армян вернулись в Ханкенди из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.

Двадцать восьмого ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с армянами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусы проследовали из Еревана на главную площадь Ханкенди, доставив в Нагорный Карабах 2431 человека», — говорится в сообщении.

Число армян, которые смогли вернуться из Армении в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, превысило 23,5 тысячи.