Полиция Армении в воскресенье задержала несколько десятков участников антироссийской акции, которые планировали перекрыть входы в военную базу РФ с требованием открыть Лачинский коридор, который якобы перекрыли азербайджанцы. Акцию транслировали в режиме реального времени местные порталы.

Несанкционированную акцию, в которой участвовали порядка 200 человек, организовал оппозиционный «Национально-демократический полюс». Лидеры этого движения были членами военизированной организации «Сасна црер», которые летом 2016 года захватили базу полка полиции в центре Еревана. (ТАСС)

