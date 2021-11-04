Заместитель помощника госсекретаря США по Южному Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрика Олсон в рамках визита в регион посетила Грузию, сообщает Грузия Онлайн.

По сообщению посольства США в Грузии, Эрика Олсон встретится с премьер-министром, министром иностранных дел и представителями политического спектра.

Вместе с тем, Эрика Олсон посетит культурное мероприятие и ознакомится с проектом, поддерживаемым посольством, который развивает стратегические цели США — Грузии.

Ранее зампомощника госсекретаря приняла участие в конференции глав миссий США на Южном Кавказе, которая проходила в Ереване со 2 по 4 ноября. На нее были приглашены послы Соединенных Штатов в Армении Линн Трейси, в Грузии – Келли Дэгнан, и в Азербайджане – Ли Лиценбергер, а также главный советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер и замдиректора вашингтонского офиса USAID Александр Соколовски.