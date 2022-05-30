Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что оппозиционное «Единое национальное движение» планирует госпереворот в конце июня в том случае, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает РИА Новости.

«Согласно их расчетам, в конце июня Грузия, в отличие от Молдовы и Украины, не должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, что, по их планам, приведет к народным волнениям и госперевороту со стороны «Нацдвижения» и их сателлитов», — заявил он на брифинге.

По словам Кобахидзе, у Евросоюза нет никаких оснований отказать Грузии в предоставлении статуса кандидата, тем более если такой статус будет предоставлен Молдове и Украине. «Грузия опережает обе страны-претендента по всем соответствующим параметрам, что никто не может отрицать. Грузия уже выполнила 45% своих обязательств по соглашению об ассоциации, что является беспрецедентным результатом. По этим данным Грузия опережает не только Украину и Молдову, но и некоторые страны, уже имеющие статус кандидата», — добавил он.