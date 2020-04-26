В Грузии скончался шестой пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Грузии — число умерших увеличилось до шести, заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани, сообщает «Спутник-Грузия».

По словам Ратиани, умер 83-летний мужчина.

«Биологическая смерть была зафиксирована у 83-летнего мужчины, который был в терминальном состоянии. У него были хронические патологии, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, все клапанные дефекты. Несмотря на меры по реанимации, пациент умер этим утром», — сказал Ратиани журналистам.

На утро 26 апреля коронавирус был подтвержден у 485 человек, 139 из которых уже выздоровели и 6 умерли.

Первый случай заражения вирусом был подтвержден в стране 26 февраля 2020 года. 21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение, а с 31 марта — режим всеобщего карантина.