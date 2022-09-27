Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что не видит причин для закрытия единственного пункта пропуска «Казбеги — Верхний Ларс» на сухопутной границе с Россией.

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах, и господин Саакашвили в 2011 году встречал их и раздавал по бутылке вина, приглашая в страну», — заявил Гомелаури журналистам.

Министр внутренних дел при этом признал, что пункт пропуска на грузино-российской границе работает на пределе из-за большого наплыва людей, желающих выехать из РФ.

По его словам, к «Верхнему Ларсу» направлены дополнительные силы полиции на случай, если «понадобиться кого-то вывести, задержать или выдворить».

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. С тех пор десятки тысяч россиян стали покидать страну. (newsgeorgia.ge)