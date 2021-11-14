По словам руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, госпитальный сектор очень перегружен и может появиться необходимость в полевых госпиталях.

«Госпитализировано до 7000 человек, из них 1665 тяжелые пациенты, 368 находятся на искусственной вентиляции легких. Больничный сектор очень перегружен и находится на грани. Это же не просто койко-место — это врачи, медсестры, медперсонал, которые его обслуживают. Остановить этот процесс могут только прививки, ничего больше. Ни у кого нет волшебной палочки, чтобы взмахнуть и успокоить ситуацию. Единственное, что остановит это — вакцинация и соблюдение установленных правил. Прежде всего — маски. Показатель ношения масок снизился до 37%. Это тревожная цифра. Никто ничего не соблюдает, и конечно, будет рост случаев заражения.

Не исключаю, что настанет необходимость полевых госпиталей. Если у нас будет 4-5 тысяч случаев ежедневно, конечно, медицинский сектор будет перегружен, мест будет не хватать. Полевые госпитали также являются одним из сегментов оказания медицинских услуг, и придется их открывать», — сказал Амиран Гамкрелидзе.