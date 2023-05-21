Парламентские выборы пройдут в воскресенье в Греции с участием 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата. Основная борьба развернется между правящей правоцентристской партией «Новая демократия» (НД) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главным оппозиционным объединением — Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА — ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса, передает ТАСС.

Выборы будут проводиться по простой пропорциональной системе: если какая-либо партия получит 10% голосов, ей достанется 10% (30 мест) в 300-местном однопалатном парламенте. В него смогут пройти партии, которые преодолеют трехпроцентный барьер. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов страны, 15 будут избраны по общенациональным спискам.