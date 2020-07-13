В Греции предложили бойкотировать товары из Турции из-за решения по Айя-Софии

В Греции чиновники выступили с предложением наложить запрет на ввоз турецких товаров из-за решения страны по сохранению статуса мечети Айя-София. Об этом сообщает издание «Нафтемпорики».

С соответствующим предложением выступил президент торгово-промышленной палаты Пирея, предприниматель Василис Коркидис.

Он призвал бизнесменов наложить эмбарго на данные товары, а покупателей — игнорировать турецкую продукцию.

Предприниматель также предложил отказаться от экспорта товаров в Турцию, «независимо от официальной позиции нашей страны», к которой все относятся с уважением.

Коркидис также выразил мнение, что Евросоюзу следует наложить санкции на Турцию из-за принятого решения по собору.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети Айя-Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.