В Греции начались столкновения из-за дела ультраправой партии

Сразу после этого группа молодежи из левацких организаций стала забрасывать полицейских камнями и «коктейлями Молотова». Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Вся улица затянута газом.

Телеканал ERT передает, что полиция применяет водометы.(РИА Новости)