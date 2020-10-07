В Греции начались столкновения из-за дела ультраправой партии

Столкновения начались возле суда в Афинах, где оглашается приговор о признании ультраправой партии «Золотая заря» преступной организацией, передает агентство «Спутник Греция».
Митингующие встретили громкими криками одобрения и аплодисментами вердикт суда.
Сразу после этого группа молодежи из левацких организаций стала забрасывать полицейских камнями и «коктейлями Молотова». Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Вся улица затянута газом.
Телеканал ERT передает, что полиция применяет водометы.(РИА Новости)
| 2020-10-07T14:35:25+04:00 7 октября 2020, 15:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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