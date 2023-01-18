В 2022 году была предотвращена контрабанда в Азербайджан 1 тонны 383 килограмма 507 граммов наркотических средств на сумму 36 592 485 манатов, уничтожено 24 683 кг наркотических растений, сообщили на отчетном совещании Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году.

Отмечено, что в 2022 году были задержаны: за нарушение государственной границы — 559 человек, за нарушение пограничного режима — 9827, лиц, находящихся в розыске — 2843, лиц с поддельными документами — 319, лиц с чужими документами — 6, и 1 лицо при попытке нелегально пересечь пограничный контрольно-пропускной пункт.

В результате применения пограничными нарядами оружия к нарушителям границы в шести случаях 2 человека были ранены, 4 нарушителя границы получили ранения, не совместимые с жизнью.