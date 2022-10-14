Раздача повесток у метро в Москве — это «провокация», поскольку документы должны вручаться военкоматами и только тем, кто служил и имеет военно-учетную специальность, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По его словам, Москва «гнилая оказалась» и выполнила мобилизационный план Минобороны всего на 50%. «Но так не должно быть, это как будто специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей уехало. Москва в этом плане не в лучшую сторону отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно. Это какая-то провокация 100%», — сказал Соболев и пообещал обсудить ситуацию в комитете.

Сенатор Андрей Клишас назвал осуществление «облав» на призывников незаконным. «Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — отметил Клишас.

Гражданам, которые не уклоняются от мобилизации, бояться ходить по Москве не нужно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал облавы на мужчин в столице.

Песков считает, что узнавать, на основании чего это происходит, нужно у военкомов. «Может быть, действительно уклонисты, может быть, их помогают выявлять какие-то электронные системы. Дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, это одно. Если речь идет о чем-то другом, это другое», — отметил он.

Песков призвал рассматривать каждый случай индивидуально, а вопросы о перегибах направлять в Генпрокуратуру, поскольку она сопровождает мобилизационные мероприятия и «отвечает за соблюдение законности». (moscowtimes.ru)