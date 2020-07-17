В Госдепе США обвинили Европу в предвзятом отношении к Турции

«В вопросе эмбарго на поставки оружия в Ливию страны Европы выступают только против Турции, но никто не упоминает о перебросках оружия Россией, ОАЭ или Египтом», — сказал помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на панельных обсуждениях, организованных германской аналитической организацией «Фонд Маршалла», сообщает Агентство Анадолу.

В Европе не искренни по поводу конфликта в Ливии и эмбарго на поставки оружия в эту страну, уверен Шенкер.

«Европейцы постоянно хвастаются своей деятельностью в Средиземном море в целях содействия эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Но единственное, что они блокируют — это поставка в Ливию турецкой армией. Никто не создает препятствий самолетам ОАЭ. Никто не мешает египтянам»,- сказал представитель Госдепа США.

Очень жаль, что в Европе не делают в вопросе Ливии все то, что могли бы сделать, подчеркнул американский дипломат. «Если бы европейцы были искренни, то могли бы озвучить список нарушителей эмбарго на поставки оружия»,- подчеркнул Шенкер.

Страны Европы могли бы ввести санкции в отношении российской ЧВК «Вагнер», отправляющей наемников в ряды незаконных вооруженных группировок с востока Ливии, считает представитель внешнеполитического ведомства США.

«Возможно, они боятся реакции России по этому вопросу. Однако, если Европа не займет в Ливии более решительную позицию и не сыграет более серьезную роль, все конфликт затянется»,- сказал Шенкер.