В Госдепе рассказали о разговоре Помпео с Лукашенко

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть республику, рассказал РИА Новости представитель госдепартамента.
О телефонном разговоре Помпео и Лукашенко стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что белорусский лидер в ходе беседы назвал Россию главным союзником республики и особо отметил поддержку, которую Москва сейчас оказывает Минску.
В Госдепе подтвердили РИА Новости факт разговора Лукашенко с Помпео.
«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии», — сказал собеседник агентства.
| 2020-10-25T10:32:50+04:00 25 октября 2020, 13:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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