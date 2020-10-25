В Госдепе рассказали о разговоре Помпео с Лукашенко

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть республику, рассказал РИА Новости представитель госдепартамента.

О телефонном разговоре Помпео и Лукашенко стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что белорусский лидер в ходе беседы назвал Россию главным союзником республики и особо отметил поддержку, которую Москва сейчас оказывает Минску.