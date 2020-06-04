В Госдепе потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»

Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль», считает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. «На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — заявил Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Как передает РИА Новости, говоря о «соперничестве великих держав» в регионе, под которыми он понимает США, Россию и Китай, помощник госсекретаря отметил, что США «не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают».

Шенкер также повторил тезис действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы «приветствовала приход русских в Сирию» на помощь лидеру страны Башару Асаду, полагая, что это «затянет русских в трясину».

«Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал (администрации Обамы)», — сказал помощник госсекретаря.

По его словам, успех в Сирии сподвигнул Россию к действиям в Ливии, где она сейчас «не играет продуктивной или стабилизирующей роли».