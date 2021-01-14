В городе Шуша начнется реставрация памятников

«Инвентаризация на освобожденных от оккупации территориях продолжается».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в Университете АДА сказал министр культуры Анар Керимов.

Он отметил, что в настоящее время собрана информация по 6 районам: «По последним данным, на этих территориях обнаружено 399 учреждений культуры, 372 историко-культурных памятников. 195 из них находятся в Шуше».

Министр подчеркнул, что в настоящее время проводится систематизация полученной информации: «В Министерстве составляется дорожная карта. К этому процессу планируется привлечь как местных, так и зарубежных экспертов. Что касается реставрации памятников, мы уже начали процесс классификации. Разумеется, в первую очередь нужно начать с памятников мирового значения. Реставрационные работы начнутся в городе Шуша. Как известно, территория Шуши разминирована, город объявлен культурной столицей. Затем начнется реставрация памятников в Агдамском, Физулинском и других районах. Но, как я отметил, в этих районах первым делом необходимо полностью разминировать территории».