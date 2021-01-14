В городе Шуша начнется реставрация памятников

«Инвентаризация на освобожденных от оккупации территориях продолжается».
Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в Университете АДА сказал министр культуры Анар Керимов.
Он отметил, что в настоящее время собрана информация по 6 районам: «По последним данным, на этих территориях обнаружено 399 учреждений культуры, 372 историко-культурных памятников. 195 из них находятся в Шуше».
Министр подчеркнул, что в настоящее время проводится систематизация полученной информации: «В Министерстве составляется дорожная карта. К этому процессу планируется привлечь как местных, так и зарубежных экспертов. Что касается реставрации памятников, мы уже начали процесс классификации. Разумеется, в первую очередь нужно начать с памятников мирового значения. Реставрационные работы начнутся в городе Шуша. Как известно, территория Шуши разминирована, город объявлен культурной столицей. Затем начнется реставрация памятников в Агдамском, Физулинском и других районах. Но, как я отметил, в этих районах первым делом необходимо полностью разминировать территории».
«Христианские памятники в освобожденных от оккупации регионах также будут восстановлены, различий между памятниками мы не делаем».
Министр отметил, что в настоящее время нет нужных условий для восстановления албанских церквей: «К сожалению, у нас нет полного контроля над всеми албанскими церквями. Церковь Агоглан в Лачине, монастырь Худавенг в Кяльбаджаре находятся под нашим контролем, но монастыри Гандзасар и Амарас пока не находятся под нашим контролем. Те памятники, которые находятся под нашим контролем, обязательно будут восстановлены.
Мы также восстановим церковь Газанчы в Шуше. В ходе встречи генерального директора ИСЕСКО с президентом Азербайджана было выдвинуто предложение по поводу того, что ИСЕСКО хочет провести ремонт двух мечетей и одной церкви. На мой взгляд, то что ИСЕСКО как организация мусульманского мира также участвует в восстановлении церкви является очень важным посланием».