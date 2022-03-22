Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил создать международную программу восстановления Украины по окончании российского вторжения. Поскольку солидарность Берлина с европейскими соседями носит долгосрочный характер, необходимо создать международный «план Маршалла» для Украины, заявил Линднер в бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету во вторник, 22 марта.

Берлин уже оказал всестороннюю помощь Киеву и продолжит поддерживать борьбу украинцев за свободу, подчеркнул председатель Свободной демократической партии (СвДП). По его словам, когда в Украине будет достигнут мир, Германия поможет ей с восстановлением и «поддержит на пути к партнерству с ЕС». «Планом Маршалла» называлась американская программа восстановления Европы после Второй мировой войны.

На фоне войны в Украине Кристиан Линднер предлагает ввести так называемый мораторий на обременения для немецкой экономики. Необходимо избегать всего, «что может еще больше обременить людей и предприятия в этой ситуации», заявил министр. (DW)