В Германии прошли демонстрации противников карантина

Акции противников карантинных мер прошли в субботу во Франкфурте-на-Майне и Дрездене, несмотря на то, что германские суды запретили проведение демонстраций из-за опасности распространения коронавируса. Как сообщили в правоохранительных органах ФРГ, только в административном центре Саксонии временно были задержаны не менее 72 человек, передает ТАСС.

Власти Франкфурта-на-Майне ранее запретили акцию противников карантинных мер, это решение подтвердил и высший административный суд федеральной земли Гессен. В инстанции указали на то, что в свете заявленных 40 тыс. участников организаторы не смогли представить разумную концепцию соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. Тем не менее несколько групп протестующих собрались в центре города. Была организована ответная демонстрация сторонников ограничительных мер, в которой приняли участие около 450 человек.

Стражи порядка приложили все силы для того, чтобы не допустить столкновений между обеими группами, и даже пригрозили применить водометы для разгона протестующих. На месте работали сотни полицейских. О задержаниях во Франкфурте-на-Майне не сообщается.

В Дрездене акция также была запрещена сначала властями города, затем и высшим административным судом Саксонии. Предполагаемых участников демонстрации против карантина полицейские старались не допускать в центр города, два автобуса с протестующими были отправлены обратно в населенные пункты, откуда они ехали в саксонскую столицу. Особо агрессивные лица задерживались. По данным полиции Дрездена, было зарегистрировано почти 300 случаев нарушения общественного порядка.

Еще около 500 человек приняли участие в акции против карантина в Эрфурте, несмотря на ее запрет.